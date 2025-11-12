Se ha vuelto una tradición en el futbol mexicano que cada cuatro años se desata la polémica por un futbolista naturalizado en la Selección Nacional. De cara al Mundial 2026, parece que un jugador que será llamado a vestir la playera verde dividirá las opiniones de los aficionados.

Se trata de Álvaro Fidalgo, jugador del América que está en el radar de Javier Aguirre. De momento, el Maguito no puede ser convocado, pero todo está puesto sobre la mesa para que defienda el escudo nacional en la Copa del Mundo.

Lee también ¿Qué necesitan Miguel Herrera y Luis Fernando Tena para clasificar al Mundial 2026?

¿Qué dijo Javier Aguirre de Álvaro Fidalgo?

A finales del año pasado, Álvaro Fidalgo se convirtió el mexicano, pero no podía ser considerado en la Selección Nacional, debido a que las reglas FIFA exigen que para que se dé el cambio de combinado el jugador haya pasado mínimo cinco años en ese país.

En el caso del mediocampista del América, será hasta marzo cuando sea elegible con el Tricolor, apenas unos meses antes de que dé inicio el Mundial, lo que significa que tendrá poco tiempo de adaptación a sus compañeros. Se manejó la posibilidad de que Fidalgo fuera llamado a la Fecha FIFA de noviembre para comenzar a entrenar y se que acople, pero no fue así.

Se habla de que será hasta los microciclos de enero que Javier Aguirre lo comenzará a llamar y en marzo, para los partidos ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca y contra Bélgica en Estados Unidos cuando debute con México.

De momento, el Vasco Aguirre no ha hablado mucho al respecto de la situación, lo que dejó claro es que no será hasta marzo que contemple a Álvaro Fidalgo como parte de la Selección Mexicana.

"En marzo del 2026 es mexicano, aún no", fueron las contundentes palabras de Javier Aguirre, quien para el Mundial 2026 podría contemplar hasta a cuatro naturalizados: Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Germán Berterame y Santiago Giménez.