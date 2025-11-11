El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los mexicanos esperan con ansias el evento máximo de la FIFA que por tercera ocasión se llevará a cabo en el país, con la esperanza de que el tri realice una actuación histórica.

No obstante, Javier Aguirre no sería el único entrenador tricolor en la Copa del Mundo, debido a que existe una gran posibilidad de que un par más se sumen al campeonato: Luis Fernando Tena y Miguel Herrera.

Lee también Marcelo Flores ya está entrenando con Canadá ¿Se meterá al Mundial 2026?

¿Qué necesitan Costa Rica y Guatemala para clasificar al Mundial 2026?

Los entrenadores mexicanos se han estado animando a salir del país para probar suerte en el extranjero. Dos de ellos son Luis Fernando Tena y Miguel Herrera, que actualmente trabajan con selecciones de Concacaf.

En el caso del Flaco, ya tiene un tiempo considerable al frente de Guatemala (5 puntos), donde la principal encomienda fue meterlos al Mundial 2026. En años pasados sorprendieron con sus buenas actuaciones, aunque en la fase final de la Eliminatoria de Concacaf han quedado a deber.

Y precisamente en el cierre de la clasificación se jugarán el todo por el todo para buscar su boleto a la máxima competencia de la FIFA. Los chapines están obligados a vencer a Panamá (6) y Surinam (6), resultados que le darían automáticamente el pase directo.

Flaco Tena y Piojo Herrera se juegan el boleto al Mundial 2026 con sus respectivas selecciones. Foto: Especial

Una derrota o par de empates los sentencia a la eliminación, por lo que en caso de triunfar en uno e igualar el otro, dependerían de otros resultados para ver si les alcanza para acceder al Repechaje.

La situación también es compleja para el Piojo Herrera, que en los últimos encuentros logró levantar a Costa Rica (6 puntos). Cerrarán con dos partidos complejos, ya que visitan a la sorpresiva Haití (5) y reciben a Honduras (8).

Los ticos están en zona de Repesca, pero equivocaciones los pueden condenar a la eliminación. En caso de ganar albos juegos se subirían al primer lugar de grupo, pero en caso de perder o empatar contra los haitianos cederían ese lugar, dejando el duelo frente a los catrachos para un ganar o morir.