Miguel Herrera sorprendió meses atrás con el anuncio de que dejaba el futbol mexicano para comandar a la selección de Costa Rica, donde el objetivo es clasificar al Mundial 2026.

Con la ampliación a 48 países invitados al máximo torneo de la FIFA, más de uno pensó que sería fácil para el Piojo y los ticos obtener su boleto. No obstante, la cosa se ha complicado y de momento está lejos de la clasificación.

¿Qué dijo Piojo Herrera de la prensa tica?

Desde que el Piojo Herrera tomó las riendas de la selección de Costa Rica generó muchas dudas, debido al desconocimiento de la Liga y jugadores ticos. Se ha notado mucho en el desempeño del equipo, que hasta el momento no ha desplegado su mejor futbol en el terreno de juego.

En la fase final de la eliminatoria de la Concacaf la situación se puso complicada para los costarricenses, debido a que en la primera vuelta no sacaron ninguna victoria y estaban lejos incluso del Repechaje.

Ante Nicaragua no había espacio más que para una victoria y esta llegó por goleada, por lo que de colocaron en el segundo lugar del Grupo C, que de momento los mandaría a jugar por un lugar a la Repesca.

Miguel Herrera, previo al partido de Costa Rica ante Nicaragua. Foto: @fedefutbolcrc

Una vez que se calmaron las aguas para el entrenador mexicano, aprovechó el triunfo de Costa Rica para culpar a la prensa de haber generado un ambiente negativo que los terminó por afectar en lo deportivo.

“Ustedes (prensa) son los que han creado el ambiente… Todavía este equipo puede mejorar y dar mucho más", comentó Miguel Herrera luego de sacaron los tres puntos ante Nicaragua.

Costa Rica se jugará la vida en noviembre próximo, donde está obligado a vencer a Haití y Honduras para asegurar el primer lugar de su sector, que da un boleto directo a la Copa del Mundo 2026.