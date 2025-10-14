La Selección Mexicana de Javier Aguirre no se encuentra viviendo su mejor momento, teniendo como antecedente más cercano la goleada sufrida ante Colombia hace unos días en Estados Unidos.

Un resultado que desató todo tipo de críticas para el Tricolor, que no ha logrado encontrar un estilo propio de juego que logre motivar a la afición con miras a la Copa del Mundo de 2026, en la que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Entre las opiniones más destacadas sobre el pobre accionar del equipo mexicano, sobresalió la de David Faitelson, comentarista de Televisa, quien, previo al juego ante Ecuador —que concluye la actividad de la Fecha FIFA de octubre—, explotó por lo mostrado en la cancha.

Faitelson, conocido por sus opiniones contundentes, no dudó en realizar un análisis de la Selección Mexicana a unos meses del comienzo del Mundial, asegurando que se encuentra en crisis y en terapia intensiva.

"No pasa nada con este futbol mexicano, desde el Mundial de Qatar hasta el día de hoy. Seguimos igual o peor. El fútbol mexicano está en terapia intensiva. Tenemos una selección que no sabe competir, le falta talento y personalidad. Les pasaron por encima".

El excompañero de José Ramón Fernández continuó y también habló del trabajo de Javier Aguirre, a quien tachó de ser un entrenador que no ha logrado compartir su conocimiento con el equipo.

"Javier Aguirre hace lo que puede. No me gusta para entrenador de México, pero por el momento que se vive, es el mejor hombre que está disponible. Aguirre no ha encontrado la fórmula, no le ha impregnado su ADN. Al final, son víctimas de las decisiones y de la forma en la que se administra el futbol", finalizó.