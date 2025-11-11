La Selección Mexicana continúa preparándose para afrontar de la mejor manera posible la Copa del Mundo de 2026.

El Tricolor de Javier Aguirre no tuvo la posibilidad de disputar las Eliminatorias de la Concacaf, ya que clasificó al Mundial de manera directa.

Sin embargo, el no tener partidos establecidos a lo largo del proceso mundialista obligó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a encontrar selecciones disponibles que quisieran jugar contra México en partidos amistosos.

Para la última Fecha FIFA del año, es decir, la de noviembre, la Selección Mexicana medirá fuerzas con dos rivales importantes de Sudamérica (Conmebol): Uruguay y Paraguay.

Cabe resaltar que los Charrúas y los Guaraníes ya tienen asegurada su presencia en la siguiente Copa del Mundo, al quedarse con el cuarto y sexto lugar de la clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas, respectivamente.

El primero de los dos partidos del Tricolor de Javier Aguirre será contra la escuadra que dirige Marcelo Bielsa.

Dicho enfrentamiento, será el próximo sábado 15 de noviembre en el Nuevo Estadio Corona, la casa del Santos, y comenzará en punto de las 19:00 horas.

La Selección Mexicana volverá a jugar en Torreón, Coahuila, luego de tres años, cuando se midió con Surinam en 2022 en duelo correspondiente a la Liga de Naciones de la Concacaf.

¿Cuántos convocados por Marcelo Bielsa juegan en la Liga MX?

Para esta Fecha FIFA, El Loco llamó un total de 27 futbolistas entre los que destacan Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United), Mathías Olivera (Napoli), Rodrigo Bentancur (Tottenham) Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa) y Santiago Bueno (Wolverhampton), por los equipos en los que militan.

Sin embargo, en su convocatoria, llamó poderosamente la atención la cantidad de futbolistas que militan en el futbol mexicano.

Un total de seis jugadores llamados por Marcelo Bielsa para los partidos contra México y Estados Unidos forman parte de la Liga MX:

Santiago Mele (Monterrey), Sebastián Cáceres (América), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis), Santiago Homenchenko (Querétaro), Brian Rodríguez (América) y Rodrigo Aguirre (América).