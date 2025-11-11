La Selección Mexicana quiere hacer historia en el Mundial 2026, por lo que está definiendo a rivales de alto nivel para enfrentarlos previo a que se inaugure la competencia en el Estadio Azteca el próximo 11 de noviembre.

De concretarse a los combinados que se tienen en la agenda de pendientes, el equipo dirigido por Javier Aguirre prácticamente disputaría una mini Copa del Mundo, ya que se manejan nombres como Portugal, Bélgica, Francia y Argentina, que sin duda sería su mejor preparación antes de encarar el torneo de la FIFA.

¿México se enfrentará a Bélgica?

La Selección Nacional acabará su actividad este 2025 con la Fecha FIFA de noviembre, donde se mediarán ante Paraguay y Uruguay. Será hasta enero que iniciaron los microciclos con Javier Aguirre, quien al parecer tiene algunas dudas en ciertas posiciones.

En marzo el Tri reanudará la actividad con un par de amistosos. Uno de ellos servirá para la reinauguración del Estadio Azteca, teniendo como principal atractivo a Cristiano Ronaldo, que vendrá al país con Portugal a la Ciudad de México para en juego amistoso.

Posteriormente, se habla de que el combinado verde se enfrentará a otra potencia europea: Bélgica. Se ha reportado en varios medios que el Tri tiene apalabrado con SUM y los belgas el duelo de preparación en Estados Unidos y ser hará oficial una vez que logre su boleto a la Copa del Mundo.

Si bien los ‘Diablos Rojos’ están en una etapa de renovación, jugadores de la talla de Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne o Leandro Trossard, continúan siendo los estandartes de su combinado y serán un gran sinodal para los mexicanos un par de meses antes de la inauguración.

Otros partidos que han sonado muy fuerte como parte de la preparación de México son Francia y Argentina. En el caso de los galos también esperan a hacer oficial su clasificación y de parte de la Albiceleste confirmaron que se medirán días antes del Mundial 2026 a la Selección Nacional.