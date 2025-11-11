La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, donde tendrá la obligación de ofrecer una actuación más que digna.

México será uno de los tres anfitriones en el siguiente Mundial, por lo que tendrá que cumplir con las expectativas de tener una destacada participación.

El Tricolor, de la mano de Javier Aguirre, tratará de alcanzar o mejorar lo que la generación de 1970 consiguió: disputar el quinto partido.

Además, buscará darle la vuelta a la página luego del fracaso que vivió en Qatar 2022, donde no fue capaza ni de superar la Fase de Grupos.

Por tal motivo, la Selección Mexicana se está preparando para disputar la Copa del Mundo como local y para intentar llegar lo más lejos posible.

Como parte del camino que debe recorrer, de aquí a que comience el Mundial, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha tratado de conseguir a los mejores rivales posibles.

Para la Fecha FIFA de noviembre. el Tri del Vasco se estará enfrentando con dos selecciones más que importantes: Uruguay y Paraguay.

Tanto los Charrúas como los Guaraníes ya tienen asegurada su participación en la siguiente justa mundialista.

Es decir, son dos rivales que lograron acceder de manera directa a la Copa del Mundo, gracias a que quedaron en la cuarta y sexta posición de la clasificación general de las Eliminatorias de la Conmebol.

Primero, México chocará con Uruguay el próximo sábado 15 de noviembre en el Nuevo Estadio Corona, la casa del Santos.

El partido en el Torreón, Coahuila, comenzará en punto de las 19:00 horas y será transmitido, como es habitual, en televisión abierta y cerrada.

Después, la Selección Mexicana medirá fuerzas con Paraguay el martes 18 de noviembre sobre la cancha del estadio Alamodome de San Antonio, Texas.

Dicho compromiso, arrancará en punto de las 19:30 horas y también podrá ser visto por las pantallas de televisión abierta y cerrada.

¿Cuáles son las principales figuras de Uruguay, el próximo rival de la Selección Mexicana?

Para esta convocatoria de la Fecha FIFA, el director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, convocó a 27 futbolistas.

Entre los jugadores más importantes de los Charrúas, se encuentran Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United), Mathías Olivera (Napoli), Rodrigo Bentancur (Tottenham) Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa) y Santiago Bueno (Wolverhampton).

Cabe resaltar que la plantilla de la Selección de Uruguay tiene un valor de 118.56 millones de dólares, mientras que la de la Selección Mexicana tiene un costo de 222.88 millones de dólares.