A lo largo de siete Copas del Mundo, Christian Martinoli ha sido testigo privilegiado de los altibajos de la Selección Mexicana, un combinado que, para la próxima edición en 2026, no vive su mejor momento.

El narrador estelar de TV Azteca, quien se ha convertido, con su estilo crítico, en una voz fuerte sobre la actualidad del equipo de Javier Aguirre, fue sincero y, a unos meses del torneo de la FIFA, lanzó una fuerte crítica.

Lee también TV Azteca: Christian Martinoli y Luis García narrarán 32 partidos del Mundial 2026

Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, son el principal atractivo de TV Azteca para el Mundial 2026. Foto: Especial

Martinoli, quien junto a Luis García estará dando cobertura al Mundial, derribó las altas expectativas del Tricolor, asegurando que, en todo su tiempo en los medios de comunicación, el actual equipo es el peor que ha visto.

“Yo estoy haciendo mundiales desde el 98 y esta es la peor generación de todas, pero juega de local. Seguramente pondrán partidos al mediodía y eso va a pesar para que se motiven con la afición. Yo considero que México está para los mejores 16, máximo. No está para ser un top ten; han tenido mejores generaciones y no se ha podido trascender. Es lo que pienso”, mencionó.

"LA PEOR GENERACIÓN" 🗣️🇲🇽⚽



Christian Martinoli tunde a la Selección Mexicana y prevé una maña Copa del Mundo para el equipo de Javier Aguirre pic.twitter.com/SUsqTkut2q — De10Sports (@De10Sports) November 10, 2025

El histórico narrador, quien también fue parte de los alumnos de José Ramón Fernández, aprovechó la oportunidad y habló sobre la situación de la portería de México. Señaló que, al no estar en su mejor momento, algunos guardametas han cedido paso a Guillermo Ochoa.

“Veo nervioso a Malagón a unos meses del Mundial. Pensaría que es el titular, pero hay mucha presión mediática con Ochoa. Él quiere su sexto Mundial y es muy querido por las marcas. Yo apostaría por una renovación y que, en caso de emergencia, esté Ochoa”, sentenció.

Guillermo Ochoa, Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel con la Selección Mexicana - Fotos: Imago7

Lee también Mundial 2026: ¿A qué hora serán los partidos del torneo en México?