El próximo partido del Tricolor en este parón de selecciones de noviembre se jugará en el estadio Corona, ante Uruguay el próximo 15 de noviembre. Como parte de los juegos de preparación de cara al Mundial de 2026.

Ante la novedad de la sede, ya que no es muy común que los juegos de México se efectúen en Torreón, surgió la duda sobre cuándo fue la última vez que el cuadro nacional disputó un compromiso en este recinto. Para lo cual, nos tenemos que remontar tres años y medio hacia atrás.

¿Cuándo jugó en Torreón la Selección Mexicana por última vez?

11 de junio de 2022, la Selección Nacional se enfrentó a su similar de Surinam, correspondiente al calendario de la Liga de Naciones e la Concacaf.

Aquella noche, los mexicanos golearon 3-0, gracias a los goles de Israel Reyes al minuto 3, Henry Martín al 40', y Erick 'Chiquito' Sánchez en tiempo de compensación.

Henry Martin con México Foto: Imago7

A aquella selección la dirigía Gerardo 'Tata' Martino, y la alineación estuvo confirmada por Carlos Acevedo, Jesús Angulo, Israel Reyes, Erick Aguirre, Julián Araujo, Luis Romo, Luis Chávez, Sebastián Córdova, Henry Martín, Rodolfo Pizarro y Diego Lainez.

Como se puede observar, algunos de los jugadores titulares de ese entonces ya no son contemplados a día de hoy por Javier Aguirre. Como es el caso de Henry Martin, Rodolfo Pizarro y Sebastián Córdova.

