La particular amistad entre las Selecciones de México y Japón, ha sido una de las novedades que ha traído consigo el Mundial Sub-17 de Qatar. Pues hace unos días, circularon videos de los jugadores asiáticos recibiendo entre aplausos al Tri luego de vencer a Costa de Marfil.

Ahora, el equipo dirigido por Carlos Cariño, decidió regresar el mismo gesto, al hacer un pasillo de honor a los japoneses en su regreso al hotel, luego de vencer (2-1) al equipo de Portugal.

¿Cómo recibieron los mexicanos a Japón en el Mundial Sub-17?

Un momento lleno de deportividad, se vivió de nueva cuenta en el hotel de concentración, donde ambos países se hospedan durante el certamen. Los futbolistas aztecas hicieron dos filas, y recibieron entre aplausos y gritos a la selección de Japón.

La cuenta oficial de la Selección de Japón compartió el video del gesto en redes sociales, acompañado de un mensaje de agradecimiento hacia el 'Mini Tri' por su plausible recibimiento. En las imágenes se aprecia cómo los futbolistas mexicanos, encabezados por su capitán, esperaron a los nipones en la entrada del hotel para rendirles homenaje, lo que claramente fue a manera de corresponder el gesto que habían tenido los asiáticos días atrás.

En el video se aprecia el gran ambiente que llevan estas dos naciones. Algunos jugadores se quedaron a intercambiar palabras en inglés, y muchos otros bromeaban mientras se saludaban, lo que reflejó la verdadera esencia del deporte: la unidad y el respeto al finalizar la competencia.

