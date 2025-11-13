Cristiano Ronaldo sale expulsado; podría perderse el debut de Portugal, si clasifica al Mundial de 2026

La estrella de Portugal, , fue expulsado por dar un codazo al defensor de Irlanda, Dara O'Shea, en la segunda mitad de su partido de clasificación para la Copa del Mundo el jueves.

Ronaldo se arriesga a una suspensión de dos partidos, lo que lo dejaría fuera del primer partido del torneo de la Copa del Mundo, si Portugal se clasifica.

Ronaldo lanzó su codo derecho en la espalda de O'Shea alrededor de la hora de juego en el Aviva Stadium, mientras Irlanda mantenía una sorprendente ventaja de 2-0.

El árbitro mostró una tarjeta amarilla, pero minutos después la cambió a roja tras una revisión de video.

Troy Parrott anotó dos veces en la primera mitad para revivir las esperanzas de clasificación de Irlanda.

