Francia clasifica al Mundial de 2026; Kylian Mbappé brilla con un doblete ante Ucrania

Dos goles del delantero estrella Kylian Mbappé ayudaron el jueves a enviar a Francia, dos veces campeona, a la Copa del Mundo de 2026 con una victoria en casa por 4-0 contra Ucrania.

El mediocampista Michael Olise y el delantero suplente Hugo Ekitiké añadieron los otros goles en una segunda mitad dominante de Francia, subcampeona de la Copa del Mundo en 2022.

Francia, durante el partido ante Ucrania en los clasificatorias para el Mundial de 2026 - Foto: EFE

Noruega cerca de la Copa del Mundo

Erling Haaland anotó nuevamente y Noruega se acercó aún más a clasificar para la Copa del Mundo por primera vez desde 1998 al vencer el jueves 4-1 a Estonia en Oslo.

La victoria prácticamente asegura un lugar para Noruega, que ha sido un potente anotador, en el torneo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. Noruega tiene una diferencia de goles muy superior en comparación con Italia, que ocupa el segundo lugar y está seis puntos detrás en el Grupo I. Italia juega ante Moldavia más tarde el jueves.

Si Italia no gana ese partido, Noruega avanzará mientras que Italia tendrá que conformarse con los playoffs, donde el campeón mundial en cuatro ocasiones fue sorprendentemente eliminado en las dos ediciones pasadas. Noruega viajará para jugar contra Italia el domingo.

Todos los goles llegaron en la segunda mitad. Haaland anotó dos veces en un lapso de seis minutos para aumentar la ventaja a 4-0 después de que Alexander Sørloth pusiera a los anfitriones 2-0 poco después del descanso.

Haaland ha anotado 14 de los 33 goles de Noruega, el mejor registro europeo, en siete partidos de la fase de grupos. El delantero del Manchester City nació dos años después de que Noruega alcanzara por última vez la Copa del Mundo.

Inglaterra, la primera nación europea en asegurar la clasificación, juega contra Serbia en el Grupo K.

Islandia ganó en Azerbaiyán 2-0 en el Grupo D más temprano y Hungría se llevó tres puntos en una victoria 1-0 en Armenia en el Grupo F.

