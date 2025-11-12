Hace unos días, en una entrevista, Gilberto Mora se animó a decir que para que México aspire a ser campeón del mundo, primero debían mentalizarse para ello. Aseguró que para el Mundial 2026, él no tenía dudas de que podían dar la campanada e imponerse a todos sus rivales.

El jugador de 17 años acarreó infinidad de críticas por sus declaraciones, debido a que muchos lo señalaron se soñar sin fundamentos. No obstante, en otro país han aplaudido su valor y señalaron que desearían que sus jugadores también tuvieran esa seguridad de alcanzar éxito.

¿Quién alabó a Gilberto Mora?

Gilberto Mora sigue dando de qué hablar a nivel internacional. Primero, por su gran actuación en el Mundial Sub-20, donde fue la figura del Tricolor y despertó el interés de varios clubes de la élite europea, principalmente del Real Madrid, que lo tiene bien monitoreado.

Luego de las declaraciones que dio, donde dijo que ve a México campeón en el Mundial 2026, el canterano de Xolos recibió muchas críticas, aunque Alexis Lalas, exjugador y emblema de la selección de Estados Unidos, alabó el carácter y valor del mexicano.

El exzaguero y ahora analista norteamericano aseguró que Gil ha dado el ejemplo de cómo ser firme en sus convicciones. Agregó que desearía que algunos de los juveniles de su combinado levantaran la voz de la misma manera.

“Quisiera que esa manera de pensar estuviera también en la selección de Estados Unidos. Si Diego Luna saliera y dijera ‘vamos a ser campeones del mundo, es lo que vamos a buscar’ ¿te burlarías de eso? ¿lo ridiculizarías por eso?

“¿O pensarías que eso es lo que hace grande a América? Eso es lo que hace que los estadounidenses hagan lo que otros no pueden hacer”, fueron las palabras de Lalas, quien fue defensa de las Barras y las Estrellas en dos Mundiales (Estados Unidos 94 y Francia 98).