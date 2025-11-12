El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha conquistado cientos de cuadriláteros alrededor del pugilismo mundial, pero en su vida personal vivió un romance que no tuvo un final feliz.

Allá por 2009, cuando Canelo emergía como promesa en el boxeo, inició una relación con la entonces presentadora de Televisa Deportes, Marisol González, la cual casi termina en matrimonio.

Lee también: 'Zague' estalló contra Javier Alarcón por un error: "¿Te jactas de ser un periodista preparado?"

Los rumores de boda circularon, pero el enlace nunca se materializó.

¿Qué impidió que Saúl Álvarez y Marisol González se dieran el sí?

Hace algunos años, durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Marisol González abrió su corazón y habló sobre la ruptura que se dio entre ella y el boxeador tapatío.

“Duramos un año bien y después entre cortar y regresar. En ese momento los dos y las edades influyen, yo era medio intensa con él, los dos éramos muy celosos. Él en ese entonces me dio el anillo, lo ves y ya dices que es muy formal, me daba miedo porque él estaba creciendo, yo le llevaba cierta edad”, explicó.

La inestabilidad emocional, los celos mutuos y la diferencia de edades jugaron en contra. Marisol, mayor que él, temía frenar el ascenso meteórico de Canelo en el pugilismo.

“Una vez de sorpresa me cayó aquí en México, estaba en mi departamento, tocó y llegó que si me quería casar con él. Guardo recuerdos muy bonitos de él y no era el momento”, relató González.

Álvarez llegó sin aviso con el anillo, pero la conductora priorizó la carrera del tapatío. No quiso imponerse en un momento clave de su explosión profesional, donde cada pelea lo catapultaba más alto.

Actualmente, Marisol está casada con el exfutbolista Rafael Márquez Lugo, con quien tiene una bella familia.

“Una de las veces que cortábamos y regresábamos le dije que le iba a dar el anillo de regreso y nunca lo aceptó. El anillo que me dio Canelo Álvarez lo debe de tener mi mamá”, dijo.