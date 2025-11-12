Una nueva polémica estalló a través de las redes sociales entre el exfutbolista Luis Roberto Alves 'Zague' y el conductor de 'Fútbol Picante' de ESPN, Javier Alarcón.

Y es que a 210 días del inicio del Mundial 2026 y en la presente Fecha FIFA de noviembre uno de los temas centrales en todos los programas de futbol es todo lo que tenga que ver con la Selección Mexicana.

Lee también: ¿Guillermo Ochoa sí será el elegido del Vasco? Ya porta el uniforme de portero para el Mundial 2026

En particular, el tema de los jugadores naturalizados que deben defender, o no, los colores del Tricolor de Javier Aguirre, como el caso que ha causado revuelo en los últimos días acerca de la posibilidad de que Álvaro Fidalgo se integre al combinado nacional.

¿Qué comentario de Javier Alarcón hizo enfurecer a Zague?

Bajo ese tenor, el comentarista deportivo de la cadena de Bristol, Javier Alarcón, afirmó que Luis Roberto Alves 'Zague' nació en el extranjero.

"SI ABUSAS CON LOS NATURALIZADOS CAES EN UNA FALSA REPRESENTACIÓN" 🗣️@rgomezjunco sobre posibles naturalizados que podrá contar México para el próximo mundial 🇲🇽



¿Estás de acuerdo con sus palabras? pic.twitter.com/fWDh0OsGIV — Futbol Picante (@futpicante) November 12, 2025

Ante esto el exdelantero del América y actual comentarista de TV Azteca, junto a Christian Martinoli, Jorge Campos y Luis García, respondió con sarcasmo en redes sociales, desatando una ola de reacciones de los usuarios.

El comentario de Alarcón surgió al discutir futbolistas formados en México pese a nacer fuera. Mencionó a Zague como ejemplo de nacido en otro país, lo que provocó correcciones inmediatas.

"Por favor @Javier_Alarcon_ Te dedicas a los medios de comunicación y tengo viéndote mínimo 35 años en televisión, tendrías que saber que @LRZague quién además fue tu compañero, sí nació aquí en México, y te escuché dos veces decir que no nació aquí en nuestro país”, escribió el usuario @PabloRojastruj3.

Zague no tardó en replicar: "Jajajajaja… ¡no mamarrrr! Te jactas de ser un periodista preparado, @Javier_Alarcon_, ¿verdad? Vete al Hospital Español, buscas en registros de nacimiento y después afirmas dónde nací, ¿vale? Saludos”.