Una nueva polémica estalló a través de las redes sociales entre el exfutbolista y el conductor de 'Fútbol Picante' de ESPN, Javier Alarcón.

Y es que a 210 días del inicio del Mundial 2026 y en la presente Fecha FIFA de noviembre uno de los temas centrales en todos los programas de futbol es todo lo que tenga que ver con la Selección Mexicana.

En particular, el tema de los jugadores naturalizados que deben defender, o no, los colores del Tricolor de Javier Aguirre, como el caso que ha causado revuelo en los últimos días acerca de la posibilidad de que Álvaro Fidalgo se integre al combinado nacional.

¿Qué comentario de Javier Alarcón hizo enfurecer a Zague?

Bajo ese tenor, el comentarista deportivo de la cadena de Bristol, Javier Alarcón, afirmó que Luis Roberto Alves 'Zague' nació en el extranjero.

Ante esto el exdelantero del América y actual comentarista de TV Azteca, junto a Christian Martinoli, Jorge Campos y Luis García, respondió con sarcasmo en redes sociales, desatando una ola de reacciones de los usuarios.

El comentario de Alarcón surgió al discutir futbolistas formados en México pese a nacer fuera. Mencionó a Zague como ejemplo de nacido en otro país, lo que provocó correcciones inmediatas.

"Por favor @Javier_Alarcon_ Te dedicas a los medios de comunicación y tengo viéndote mínimo 35 años en televisión, tendrías que saber que @LRZague quién además fue tu compañero, sí nació aquí en México, y te escuché dos veces decir que no nació aquí en nuestro país”, escribió el usuario @PabloRojastruj3.

Zague no tardó en replicar: "Jajajajaja… ¡no mamarrrr! Te jactas de ser un periodista preparado, @Javier_Alarcon_, ¿verdad? Vete al Hospital Español, buscas en registros de nacimiento y después afirmas dónde nací, ¿vale? Saludos”.

