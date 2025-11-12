¿Guillermo Ochoa sí será el elegido del Vasco? Ya porta el uniforme de portero para el Mundial 2026

A 210 días de que suene el silbatazo inicial en la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana aún no tiene definido quién será el portero titular. Incluso, tampoco tiene seguros a los guardametas suplentes.

Si bien Luis Ángel Malagón se había instalado como la primera opción, la realidad es que sus últimas actuaciones han dejado más dudas que certezas al interior del Tri.

El segundo al mando sería Raúl Rangel, guardameta de Chivas, pero incluso él no tiene garantizado su lugar en el Mundial, lo que le abre las puertas a otras figuras del futbol mexicano.

Entre ellas destaca Guillermo Ochoa, que apunta a su sexto Mundial. Javier Aguirre ha declarado en reiteradas ocasiones que no regalará oportunidades, pero el veterano portero no baja los brazos.

La Copa del Mundo de 2026 tendría para Guillermo Ochoa un significado especial, ya que, además de ser su última edición, representaría colocar su nombre en la historia al alcanzar la participación en seis justas.

¿Por cuál motivo Guillermo Ochoa portó el nuevo uniforme de la Selección Mexicana?

Con ese objetivo en mente, Paco Memo ha buscado, pese a sus 40 años de edad, seguir activo en Europa con el AEL Limassol de Chipre para mantenerse en el radar de Javier Aguirre.

Una decisión que parece rendir frutos, dejando muestra de ello en redes sociales, al presumir hace unas horas ante sus seguidores que ya luce el nuevo uniforme de México.

Ochoa compartió varias fotografías de la nueva indumentaria de portero, incluso ya con el dorsal que usaría en el torneo de la FIFA. Todo dentro de la filmación de un comercial, en el que también se le pudo ver compartir con Luis Ángel Malagón.

Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa portan el nuevo uniforma de la Selección para el Mundial 2026. FOTO: @yosoy8a

Las imágenes desataron de inmediato la polémica y las opiniones encontradas a través de las redes sociales, plataformas en las que los usuarios hablaron de las ventajas y desventajas de sumarlo a la lista final.

Algunos destacan su experiencia en cinco Mundiales previos y su liderazgo en el vestidor, mientras otros cuestionan su edad y el rendimiento irregular en los últimos años y actualmente en su nuevo club chipriota.

Según sus últimas declaraciones, Aguirre, en su tercera etapa al frente del Tri, prioriza el presente sobre el legado, pero la inclusión de Ochoa en el comercial oficial de la FMF sugiere que sigue en consideración.

El Vasco ha enfatizado que las convocatorias se basarán en forma actual, no en historial.