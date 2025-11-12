El controversia por el puesto de portero titular en la Selección Mexicana rumbo al próximo Mundial 2026 gana intensidad, y una voz autorizada entra al ruedo: Óscar Pérez, exguardameta de Cruz Azul y mundialista con el Tricolor.

El exguardameta, quien compartió procesos con Javier Aguirre, no dudó en señalar al que en su opinión sería la opción ideal para cubrir el marco del conjunto tricolor.

¿Quién en es el portero que eligió Oscar Pérez para defender el marco de la Selección Mexicana?

"Hoy en día sí creo que les hace falta regularidad a los chicos, probablemente vea por la experiencia, por ahí Memo (Ochoa) que es lo que creo que está visualizando el cuerpo técnico, no solo Javier, me tocó a mí", comentó el apodado Conejo durante una charla con TUDN.

"Tienes que buscar darle tranquilidad al cuadro bajo y una persona que tiene cinco Mundiales, que ya no le asusta esos eventos como la inauguración, creo que te puede dar un poco más", declaró Pérez.

Esta recomendación surgió 210 días del inicio del Mundial, donde Aguirre y cuerpo técnico deberán definir la jerarquía en los próximos meses.

Pérez, hombre de confianza del Vasco en el pasado, valora la serenidad que Ochoa aporta en grandes escenarios, contrastando con la inconstancia de porteros más jóvenes.

Además, el 'Conejo' celebró la nominación de Aguirre al The Best como entrenador del año.

"La verdad fue una grata sorpresa porque sí le ha tocado dirigir en todo el mundo, esta será su tercera Copa del Mundo y ha estado en los reflectores. Es de los más importantes sin dudas, tenemos otros importantes, pero hoy por hoy demuestra que es uno de los mejores", finalizó.