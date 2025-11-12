Miguel Herrera siempre declaró que deseaba sacarse la espina de su fracaso en el Mundial de Brasil 2014. Si bien, se refería a una nueva oportunidad en la Selección Mexicana, esta podría darse al frente de otro país.

El Piojo es actualmente el entrenador de Costa Rica, combinado que en caso de cerrar con un par de victorias asegurará su pase directo a la Copa del Mundo de 2026, donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

¿Qué necesita Miguel Herrera para estar en Mundial 2026?

Los últimos meses del Piojo Herrera al frente de la selección de Costa Rica han sido complicados, ya que el equipo entró en un bache futbolístico que puso en vilo la clasificación al Mundial 2026.

La presión es más si se toma en cuenta que los ticos no se ausentan de una Copa del Mundo desde Brasil 2014, por lo que la encomienda para el entrenador mexicana es clara: clasificar al equipo.

De momento, Herrera y sus dirigidos ocupan el segundo lugar del Grupo C, lo que les da el pase al Repechaje. Los centroamericanos cerrarán su participación en la Eliminatoria de Concacaf frente a la sorprendente Haití y Honduras.

En caso de que ganen ambos partidos, nadie los alcanzaría en la cima de su sector, lo que les aseguraría el boleto directo. Una derrota los lapidaría al fracaso y con empates deberá sacar la calculadora.

“Estamos trabajando, no hemos logrado nada todavía. Es solo una victoria, pero queremos cerrar bien y clasificar al Mundial”, comentó el Piojo Herrera semanas atrás, cuando tranquilizó las aguas con la prensa y afición tica tras buenos resultados que los mantenían con aspiraciones de entrar a la Copa del Mundo.

En caso de meter a Costa Rica al Mundial 2026, Miguel Herrera regresará a la competencia máxima de la FIFA, recordando que en Brasil 2014 quedó eliminado con México en Octavos de Final a manos de Países Bajos.