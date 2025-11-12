Alberto García Aspe fue un líder dentro de la cancha. Eso lo llevó a ser por muchos años el capitán de la Selección Mexicana, con la que participó en tres Mundiales: Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea-Japón 2002.

Luego de que se retiró de las canchas, incursionó como directivo de Pumas, equipo que lo formó como futbolista. Actualmente, es analista en Fox y suele ser muy sinceros detrás del micrófono.

¿Qué dijo Alberto García Aspe de Mario Carrillo?

Alberto García Aspe reconoció en una charla con Yosgart Gutiérrez cuál fue su peor pecado como director deportivo de Pumas: haber contratado a Mario Carrillo como entrenador del equipo.

Capello fue muy criticado y siempre rechazado por la afición universitaria, debido a su pasado en el América, acérrimo rival del club. Los resultados no ayudaron mucho al polémico entrenador, que como ya era sabido por esos tiempos, echaba manos de una bruja para tomas sus decisiones al frente de la plantilla.

García Aspe aceptó que era consciente de esas prácticas de Carrillo, pero jamás se imaginó que llegaran a un punto donde prácticamente dejó el destino de Pumas a un ajeno. El exjugador fue contundente al decir que el técnico tiene problemas en la cabeza.

"Me arrepiento totalmente... estaba mal de la cabeza, hizo cada cosa que... Yo me la jugué porque muchísima gente me decía 'te van a matar, si es de América', pero yo lo que busqué era un técnico que trabajé muy bien en la cancha... pero hacía cada locura que sí fue una problemática, porqué rompió el grupo él solito. Sí está enfermo de la cabeza”, comentó Alberto García Aspe.

Después de su paso con Pumas, Mario Carrillo no regresó a ningún banquillo del futbol mexicano y se metió de lleno a su faceta de analista en ESPN, televisora de la que está por salir y amenazó que desea volver a dirigir en la Liga MX.