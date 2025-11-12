Televisa ha sufrido cambios importantes en los últimos años, lo que representó una renovación importante en su talento. Actualmente, muchos de la ‘vieja guardia’ de la televisora ya no trabajan ahí o perdieron foco.

Uno de ellos es Anselmo Alonso, recalcitrante aficionado del Necaxa y que por muchos años fue uno de los comentaristas y conductores de la cadena. En la actualidad, muchos de sus seguidores le han perdido la pista.

¿Anselmo Alonso continúa en Televisa?

En 1985, Anselmo Alonso comenzó a construir su carrera en Televisa, donde no tardó mucho en destacar gracias a sus conocimientos y talento, empezando en un programa de Adela Micha.

Pocos saben que Alonso incursionó en el futbol profesional antes de comenzar a trabajar en el televisión, viviendo su mejor momento en los rayos, equipo al que no se cansa de venerar y que posteriormente se reencontraría al narrar sus partidos.

Cuando se consolidó en la cadena de Chapultepec 18, no solamente estaba a cargo de las crónicas de partidos importantes, además fue conductor de programas como ‘Más Deporte’.

Fue un infaltable en las coberturas de Juegos Olímpicos y Mundiales de futbol, del que tuvo la oportunidad de estar en 12 de ellos, lo que lo convirtió en uno de los más queridos de los espectadores.

No obstante, con la creación de TUDN (fusión de TDN y Univision Deportes), Anselmo Alonso fue perdiendo protagonismo y sus apariciones antes las cámaras eran cada vez más esporádicas.

El año pasado surgió un rumor de que había sido despedido de Televisa, aunque el propio comunicador salió a desmentir la información, señalando que continuaba realizando su trabajo en la empresa.

Si bien no perdió su trabajo, dejó de pertenecer al equipo de TUDN, por lo que ahora sólo da noticias deportivas en noticieros de la empresa. Además de que incursionó en las redes sociales con una página de Instagram y sigue con sus programas de radio.