De cara a la convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre, los aficionados estuvieron presionando para que Javier Aguirre convocara a Armando González a la Selección Mexicana, quien está viviendo un presente goleador con Chivas, al grado de que fue el máximo anotador del Apertura 2025.

Y el Vasco escuchó las peticiones ya que, aprovechando la ausencia de Santiago Giménez, el estratega del Tri llamó a la Hormiga, quien tiene tiempo para ganarse un lugar en el Mundial 2026.

¿Gilberto Mora y Hormiga González ya son amigos?

Para los juegos ante Uruguay y Paraguay Javier Aguirre le dio oportunidad a varios futbolistas jóvenes, quienes intentarán llenarle el ojo para que los contemple en la lista final del Mundial 2026.

Gilberto Mora, Obed Vargas y Hormiga González con los juveniles que recibirán minutos en la Fecha FIFA. En el caso del jugador de Xolos, ya probó que no le pesa la playera de la Mayor.

En el caso de González y Vargas tienen una oportunidad inmejorable para hacer dudar al entrenador nacional, quienes ya se están acoplando a sus nuevos compañeros en los entrenamientos en el CAR (Centro de Alto Rendimiento).

Y justo los aficionados del equipo mexicanos se han comenzado a ilusionar, debido a que en un video que publicó la FMF, se ve a la Hormiga González junto a Gilberto Mora, situación que emociona ya que son ellos el futuro del Tricolor.

Ya en la sesión de entrenamiento, Obed Vargas se integró a sus compañeros juveniles, por lo que está claro que entre ellos se están apoyando para que les vaya bien con México.

Javier Aguirre parece que tiene claro que Gil Mora estará en el Mundial 2026, pero admitió que desea ver a Vargas, quien figuró en el Mundial Sub-20 y dejó buenas sensaciones.

Por su parte, la Hormiga González atraviesa su mejor momento futbolístico e incluso ya habría interés de equipos en Europa, por lo que el Vasco no los descartará como posibilidad en la Copa del Mundo.