El comentarista deportivo de ESPN, Álvaro Morales volvió a causar revuelo con sus polémicas declaraciones, en esta ocasión en contra del portero Guillermo Ochoa y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Todo se desató después de que se filtraran las imágenes de que Paco Memo grabó comerciales publicitarios con el uniforme oficial de la Selección Mexicana, mismo que usará en el Mundial 2026, y que a pesar de no estar convocado por Javier Aguirre para la última Fecha FIFA, el cancerbero portó el uniforme.

Además, hay que recordar la controversia que se ha mantenido desde hace unos meses sobre las dudas de quiénes deben ser los porteros convocados para el Mundial y sobre todo, cuál de todos debe ser el arquero titular, donde se ha mencionado el nombre de Ochoa.

Y es que Ochoa, actualmente en el AEL Limassol de Chipre, apareció en imágenes junto a Luis Ángel Malagón, portero del América y candidato a ser uno de los cancerberos del Tri para el Mundial 2026.

Esta aparición desató especulaciones sobre su posible sexto Mundial consecutivo.

¿Qué fue lo que dijo Álvaro Morales sobre Ochoa, sus comerciales y la FMF?

“¿Cómo? Grabando comerciales en la concentración de la Selección Mexicana de Futbol. ¿Con el uniforme de la Selección? ¡Ah, caray! Estos comerciales serán personales de él, o sea, patrocinadores solo de él... ¿o son los comerciales de la Selección Mexicana de cara al siguiente semestre de la Copa del Mundo?”, cuestionó Álvaro Morales.

El conductor no escatimó en acusaciones, señalando que la FMF y Aguirre protegen al veterano guardameta por motivos económicos.

“Es obvio que va a ir a la Copa del Mundo. Que lo va a llevar el Vasco Aguirre, que tiene, además, el mismo representante que Ochoa. Señores, ¿a qué le quieren tomar el pelo? Ochoa va a ir. Quieren que cumpla su sexto mundial. Son una maldita vergüenza. Descarados, cínicos, increíble”, sentenció.

“Nuestra Selección Mexicana es una plataforma, y yo no estoy en contra, pero solo les importa el maldito negocio, el cochino dinero que es importante, calma los nervios. Pero yo pregunto, ¿por qué no hacer las cosas bien en lo deportivo y que genere también en lo económico?”, manifestó.

Además, advirtió directamente a Malagón: “Ochoa grabando comerciales en la concentración y poniendo fotos con Malagón. Luis Ángel, ten cuidado, eh. Ochoa es un gran animal político, como yo... y los animales políticos somos peligrosos, vivillos. Ten cuidado”.