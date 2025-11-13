México Sub-17: Japón celebró el pase del Tri a dieciseisavos con abrazo viral | VIDEO

En medio del Mundial Sub 17 de Qatar 2025, las selecciones de Japón y México han trascendido la rivalidad deportiva para protagonizar un momento de hermandad que han conquistado las redes sociales.

Y es que el combinado asiático celebró efusivamente el pase del Tri a los Dieciseisavos de Final, uniéndose a los juveniles mexicanos en brincos y abrazos que se volvieron virales.

Este gesto no fue lo único que acaparó los reflectores: días previos, los jugadores del equipo japonés rindieron homenaje al equipo mexicano con un pasillo de honor tras su primer triunfo en el torneo.

El video compartido por la cuenta de X de la selección de Japón captura la emoción pura en el hotel de concentración.

¿Cómo fue el momento emotivo entre las selecciones de México y Japón Sub 17?

Jugadores de ambos equipos seguían tensos los últimos minutos del partido que definía el futuro del Tri.

Al confirmarse el avance de México como el último de los mejores 8 terceros lugares, los japoneses estallaron en júbilo.

"Selección Nacional Sub-17 de Japón. Los atletas japoneses también comparten la alegría. El momento en que la Selección Mexicana Sub-17 avanzó a la fase de grupos ¡Felicidades, México!", se lee en la publicación de la cuenta de X del equipo nipón.

En la grabación se puede ver cómo los asiáticos se unieron a los mexicanos para saltar y abrazarse en una escena que conmovió a más de un usuario.

La Selección Mexicana se medirá en los Dieciseisavos de Final ante Argentina, duelo que se llevará a cabo el 14 de noviembre a las 8:45 horas (tiempo del centro de México). Un clásico juvenil que promete emociones.

Por su parte, Japón se enfrentará ante Sudáfrica el 15 de noviembre a las 7:30 horas, buscando conseguir su pase a la siguiente ronda.