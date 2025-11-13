Árbitros mexicanos reciben fuertes amenazas previo al partido Guatemala vs Panamá

"Si nos roban, de acá no sale nadie”, sentencia una manta colgada en Ciudad de Guatemala de cara al partido entre la selección guatemalteca y su similar de Panamá en las Eliminatorias de Concacaf para la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Esta es la amenaza de un pueblo que teme quedar eliminada de la fiesta más grande en la historia del futbol. Ubicados en el tercer lugar del Grupo A de las Eliminatorias de Concacaf, Guatemala debe sumar puntos sí o sí ante Panamá en un duelo que se calentó horas antes del pitazo inicial.

La advertencia tiene múltiples destinatarios: la Concacaf, el conjunto panameño y la planilla arbitra conformada al cien por ciento por silbantes mexicanos.

¿Que árbitros mexicanos recibieron amenazas?

César Arturo Ramos será en encargado de impartir justicia en la cancha del estadio El Trébol en donde poco más de siete mil guatemaltecos prometen generar un ambiente hostil para todo foráneo dentro del inmueble, desde futbolistas hasta los mismos árbitros.

El sector está encabezado por Surinam con seis puntos y un diferencial de goles de +1. Panamá le sigue con las mismos seis unidades, mismo diferencial de goles, pero con un tanto menos en las Eliminatorias. En el tercer lugar se encuentra Guatemala con cinco puntos, por lo que es vital que sumen en la visita del conjunto panameño.

No es la primera vez que la afición guatemalteca evoca a la violencia durante las Eliminatorias. El mismo Luis Fernando Tena — director técnico mexicano que dirige a los Chapines — hizo un llamado a la no violencia.

FIFA ya ha sancionado con anterioridad las conductas de la afición guatemalteca que sueña aún con ver a su equipo por primera vez disputando la Copa del Mundo.

¿Quiénes serán los árbitros mexicanos para el partido entre Guatemala y Panamá?

La planilla arbitral que impartirá justicia en este acalorado duelo entre la selección de Guatemala y su similar de Panamá estará encabezada por César Arturo Ramos y contará con Alberto Morín y Marco Bisguerra como asistentes. La nominada a mejor arbitra del mundo por la FIFA, Katia Itzel García, fungirá como cuarta arbitra.

En el Video Assistant Referee (VAR) se encontrará Guillermo Pacheco, quien será asistido por Óscar Macías.