Faltan 209 días para que comience la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, y aún hay muchos lugares por ocupar para las Selecciones de las diferentes confederaciones. En esta última fecha FIFA del año, algunas de ellas podrán asegurar su boleto, mientras otros ya piensan en el repechaje.

Potencias como Francia, Portugal o España son algunas de las selecciones que podrían asegurar su lugar en el próximo Mundial si se dan algunos resultados en esta fecha FIFA.

A continuación, te presentamos los países que este jueves buscan su boleto al torneo de naciones más importante del mundo.

20 cupos faltan para completar los 48 seleccionados que estarán en la cita de Canadá, Estados Unidos y México.

La Concacaf y la UEFA son las confederaciones que pueden tener clasificados este jueves con selecciones que dependen de sí mismas y no de otros resultados.

¿Qué selecciones de Concacaf podrían clasificar este jueves?

En la primera, Jamaica por el Grupo B y Honduras en el Grupo C pueden obtener su pasaje directo al Mundial.

Jamaica deberá ganarle a Trinidad y Tobago y esperar a que Curazao pierda frente a Bermuda, ya que cualquier otro resultado obliga a los jamaiquinos a definir su pase al Mundial en la última fecha.

Honduras, por su parte, lidera el Grupo C y una victoria frente a Nicaragua la clasificaría al cuarto Mundial de su historia, si es que Costa Rica y Haití empatan.

En Europa, Inglaterra se clasificó de forma anticipada y otras selecciones campeonas del mundo e históricas buscan evitar el drama y clasificarse antes de la última fecha.

¿Qué selecciones de UEFA podrían clasificar este jueves?

La selección de Francia se clasifica a la Copa del Mundo si empata o vence a Ucrania en París (Grupo D). Portugal obtendría el pase si le gana a Irlanda del Norte en Dublín o si empata y Hungría no vence a Armenia (Grupo F).

Por su parte, Noruega logra el boleto si le gana a Estonia en Oslo, e Italia no vence a Moldavia de visitante (Grupo I), o si empata ante Estonia y que Italia pierda ante Moldavia.