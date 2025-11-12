Lionel Messi volvió a encender la esperanza de los aficionados argentinos al confirmar su deseo de participar en el Mundial 2026.

El rosarino no ocultó su entusiasmo por lo que sería su sexta Copa del Mundo con la selección argentina, algo que muy pocos futbolistas pueden presumir. Sin embargo, el capitán albiceleste impuso una condición aparentemente innegociable.

Lee también: ¿Guillermo Ochoa sí será el elegido del Vasco? Ya porta el uniforme de portero para el Mundial 2026

Y es que La Pulga tendría en mente priorizar el rendimiento colectivo sobre la mera presencia simbólica, especialmente tras conquistar el título en Qatar 2022. El astro de 38 años explicó que el calendario de la Major League Soccer (MLS), donde milita desde 2023, complica la preparación.

¿Cuál es la condición que pone Lionel Messi para jugar con Argentina en el Mundial?

Durante una charla con Diario SPORT, Lionel Messi considera que iría a la justa mundialista de Norteamérica sólo en caso de llegar en plenitud física para no convertirse en un lastre para el equipo.

"El Mundial y jugar con la Selección es especial, más después de haberlo ganado. No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo", declaró Messi con prudencia.

A diferencia de las Ligas europeas, la temporada estadounidense incluye una pretemporada intermedia que reduce los partidos previos al torneo.

"La temporada nuestra es diferente a la de Europa, vamos a tener una pretemporada de por medio, pocos partidos antes de llegar al Mundial. Es cuestión de ver en el día a día si estoy bien físicamente para estar como a mí me gustaría y poder participar", argumentó.

Messi, consciente de la magnitud del evento –que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026–, mantiene la ilusión intacta pero adopta un enfoque realista.

"También soy consciente de que es un Mundial, es lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo voy a llevar día a día", agregó.