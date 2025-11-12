La Selección Mexicana Sub-17 enfrentará a Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial de la categoría, un duelo cargado de historia reciente y desequilibrio actual.

El representativo Tricolor tiene la posibilidad de tomar revancha de derrotas recientes ante la Albiceleste en otras categorías, pero las estadísticas pintan un panorama complicado.

México avanzó a la siguiente fase dentro del grupo de los mejores terceros lugares, apoyado por el Fair Play, lo que le asignó medirse al mejor equipo de la primera ronda: Argentina.

La Albiceleste tuvo una labor destacable en la fase de grupos con tres victorias, 11 goles a favor y solo 2 en contra, consolidándose como serio contendiente al título.

En contraste, el Tri sumó apenas tres puntos con una victoria ante Costa de Marfil, anotando tres goles y recibiendo cinco.

Esta diferencia resalta la brecha: México dependió de la disciplina para clasificar, mientras Argentina dominó con autoridad.

Este cruce evoca eliminaciones pasadas, como en categorías superiores donde Argentina ha prevalecido, pero el formato ampliado ofrece al Tri una oportunidad inesperada de redención.

¿Cuándo y dónde ver el partido entre México vs Argentina de dieciseisavos de final del Mundial Sub 17?

El encuentro se disputará el viernes 14 de noviembre en la Aspire Zone, a las 8:45 hrs. La transmisión estará a cargo de TUDN y Canal 9, con streaming disponible en ViX.

México Sub 17 vs Argentina