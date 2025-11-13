El regreso de Mauricio Ymay a Televisa ha sacudido el mundo del periodismo deportivo mexicano.

Tras su paso por ESPN, Ymay anunció su retorno a la que fue su casa inicial y desde hace unas semanas se ha convertido en uno de los temas más mencionados a través de las redes sociales.

Lee también: 'Zague' estalló contra Javier Alarcón por un error: "¿Te jactas de ser un periodista preparado?"

Sobre todo por la apuesta de TUDN de cara al próximo Mundial 2026 y lo que buscan ofrecer a su audiencia, la cual también recibirá el retorno de Vanessa Huppenkothen y Enrique Bermúdez.

Sin embargo, lo que podía ser una bienvenida unánime se ha transformado en polémica gracias a la intervención de uno de los periodistas de Televisa que ya lleva una larga trayectoria entre los pasillos de la empresa de Chapultepec.

¿Quién lanzó una advertencia a Mauricio Ymay en su regreso?

Se trata del reportero Hugo Salcedo, periodista de TUDN con algunos años experiencia en la cadena.

Todo inició en redes sociales. Ymay publicó un emotivo mensaje de despedida a ESPN y bienvenida a su nueva etapa, lleno de gratitud y entusiasmo.

Feliz de volver a casa @TUDNMEX nos vemos el sábado a las 6:50 de la tarde, desde Torreón. México vs Uruguay. https://t.co/oYGLN8o86Y — Mauricio Ymay (@MauricioYmay) November 11, 2025

En los comentarios, Salcedo no dudó en dejar su huella: "Espero vengas con una actitud diferente a cuando llegaste por primera vez".

La reacción no se hizo esperar. Lejos de ignorar, Ymay optó por un respuesta cargada con un toque de humor: "Soy otro en muchos sentidos. Pero específicamente en el que te refieres, no he cambiado. Jajaja, aún así me terminaste amando".