Claudio Suárez considera que Javier Aguirre ya no debe experimentar con la Selección Mexicana

En su convocatoria para esta Fecha FIFA de noviembre, Javier Aguirre volvió a presentar algunas sorpresas.

Fidel Ambriz (Monterrey), Alexis Gutiérrez (América), Jorge Ruvalcaba (Pumas), Obed Vargas (Seattle) y Armando González (Guadalajara), fueron sus novedades para enfrentar a las selecciones de Uruguay y Paraguay.

Para Claudio Suárez, lo ideal sería que el timonel tricolor tuviera un equipo titular bien establecido, porque ya no es momento para seguir experimentando.

¿Qué fue lo que dijo Claudio Suárez sobre la última convocatoria de Javier Aguirre?

“Yo soy de la idea de tener un 11 bien definido y no moverle tanto. Que escoja su base, una columna vertebral, y poco a poco vaya depurando. Ojalá que Javier Aguirre ya ponga con los que piensa jugar el Mundial, porque son pocos partidos los que tiene y [faltan] siete meses, que se van rapidísimo”, sugirió el Emperador.

El exdefensa está de acuerdo con el Vasco en que “ningún jugador se debe sentir seguro y en que sigan compitiendo para ganarse un lugar”, aunque preferiría que ya tuviera a varios titulares definidos, porque —realmente— sólo puede pensar en dos nombres que tienen su lugar asegurado.

“Johan Vásquez y [César] Montes son de los pocos titulares seguros, porque hasta en la misma portería se generaron dudas con [Luis] Malagón; no veo a alguien seguro. Entiendo que México no tiene grandes individualidades y siempre se ha basado en el conjunto, [pero debería tener] un equipo base y el que llegue a bajar de juego o se equivoque, que pierda su lugar y le dé la oportunidad al que esté en buen momento”, externó.

El ganador de cuatro títulos (tres Copas Oro y una Confederaciones) con la Selección Mexicana considera que, contra Uruguay y Paraguay, Aguirre tendría que utilizar a sus mejores futbolistas, por tratarse de dos selecciones que ya tienen asegurada su participación: “Muchos dicen que siga probando, [pero] yo soy de la idea de que lo debes hacer con lo mejor”, subrayó.