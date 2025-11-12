El astro colombiano James Rodríguez no renovará su contrato con el León del fútbol mexicano, confirmó este martes el presidente del Grupo Pachuca, y como agente libre busca un nuevo equipo a siete meses del Mundial de 2026.

"James terminó su contrato. Le agradecemos que haya estado", apuntó Jesús Martínez Patiño, presidente del conglomerado propietario del equipo León.

El dirigente valoró la trascendencia del mediocampista colombiano y lo calificó como "un jugador histórico; para Colombia es como si fuera Messi en Argentina o Cristiano Ronaldo en Portugal".

Rodríguez jugó con el León dos torneos de la liga local y una Leagues Cup. En el Clausura 2025 el equipo alcanzó los cuartos de final y en el Apertura 2025 quedó eliminado en la fase regular.

Te recomendamos Óscar Pérez pide que Guillermo Ochoa sea titular de la Selección Mexicana en Mundial 2026

James Rodríguez en festejo de gol, durante las eliminatorias mundialistas - Foto: EFE

En total, el seleccionado cafetalero jugó 34 partidos con el León, marcó cinco goles y dio nueve asistencias.

El exjugador de equipos como Oporto, Bayern de Múnich y Real Madrid fichó en enero por el León motivado por la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes, que La Fiera finalmente no pudo disputar por un impedimento derivado de la multipropiedad del Grupo Pachuca.

"Estamos contentos de que él fue feliz estando acá en México y le deseamos lo mejor", expresó Martínez. A siete meses del mundial de Norteamérica 2026 y con Colombia ya clasificada, Rodríguez quedará como agente libre y oirá ofertas que le permitan llegar con ritmo de competencia a la cita orbital.