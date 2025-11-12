El nombre de Obed Vargas cada vez suena más. Primero apareció en el mapa por elegir a México sobre Estados Unidos, luego por sus actuaciones con el Seattle y después por su gran Mundial Sub-20.

El mediocampista comienza a hacerse un nombre; sin embargo, acepta que no ha ganado nada. Vive su segundo llamado con Javier Aguirre.

“Para mí es vivir día a día. No he logrado nada aún, no estoy dentro del Mundial, no soy constante en la Selección Mayor; sé que tengo que demostrar, tengo esa responsabilidad y esa autocrítica. Sé lo que debo mejorar para estar”, declaró.

Por otra parte, sí alzó la voz sobre las oportunidades para los jóvenes en el Tricolor. Pide voltear a ver a otras potencias y comparar sus formas de trabajo.

“Es muy importante porque obviamente va a venir un recambio en Selección, lo ves en selecciones como España o Francia, que son potencias mundiales. Tienen jugadores en el más alto nivel, y si queremos aspirar a eso debemos confiar en el joven, pero también el joven debe demostrar”, agregó contundente.

Con 20 años, Obed es titular con el Seattle Sounders, su nombre ha sonado en Europa y apunta a estar en la próxima Copa del Mundo 2026.

