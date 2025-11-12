En la actualidad, la falta de liderazgo en la Selección Mexicana es un tema de debate y que genera incertidumbre rumbo a la Copa del Mundo.

Con la ausencia de nombres como Rafael Márquez, Andrés Guardado, Héctor Moreno, Javier Hernández y Héctor Herrera, la estafeta pasó a manos de Edson Álvarez (capitán), César Montes, Johan Vásquez y Raúl Jiménez.

Sin embargo, para Claudio Suárez, una auténtica leyenda del balompié nacional, ninguno ha levantado la mano para ser ese líder.

¿Qué fue lo que dijo Claudio Suárez sobre la falta de liderazgo en la Selección Mexicana?

“Me llama la atención que no veo a alguien que tome ese liderazgo. Algunos jugadores van a la Selección y les cuesta mucho trabajo, bajan su nivel y no muestran lo que son con sus equipos... Les pesa la playera”, criticó el Emperador, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El histórico exdefensa central manifestó que ese liderazgo, que se echa de menos en el Tricolor, tiene que ser estimulado por el propio Javier Aguirre.

“[Debe] darle esa confianza a unos cinco o seis jugadores, para que sean los líderes de la Selección; lo tiene que fomentar, y no sé si hoy se fomente eso. A mí me tocaron técnicos como [César Luis] Menotti, Miguel Mejía Barón, Bora [Milutinovic], Manuel Lapuente y [Enrique Meza], quienes te daban responsabilidades y te decían: ‘A ver, ustedes son mis líderes y le van a exigir a los chavos’”, recordó.

El dos veces mundialista mencionó que “es importante” que los jugadores también pongan de su parte, “estén atentos, reaccionen y mejoren” dentro de la cancha, para que aprendan cómo ser líderes: “No esperábamos que el técnico nos hiciera reaccionar”.