Este viernes, en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub 17 en Qatar 2025, la Selección Mexicana se medirá ante Argentina, un equipo que barrió su grupo fácil luego de consumar tres victorias, con 11 goles a favor y solo dos en contra.

El equipo mexicano, en cambio, avanzó como el peor tercer lugar clasificado gracias a que recibió menos tarjetas que Arabia Saudita.

El conjunto dirigido por Carlos Cariño cerró la fase de grupos con una victoria ante Costa de Marfil y dos derrotas ante Corea del Sur y Suiza, sumando tres puntos, tres goles a favor y cinco en contra.

El Tri avanzó como el octavo mejor tercer lugar en un formato que cruza a los peores con los mejores. Por ello, México se enfrentará al rival más duro: la Albiceleste, que llega con el pecho inflado y con la etiqueta de favorita al título del certamen.

Aún cuando las esperanzas de varios aficionados están puestas en que el Tricolor juvenil pueda dar la sorpresa en ante el equipo sudamericano en la justa mundialista de la categoría, algunos otros son más realistas no no auguran un buen resultado para los mexicanos.

Como en el caso del comentarista deportivo de Televisa, Enrique Burak, quien con su ya conocido desprecio al futbol en general, lanzó un pronóstico que no dejó bien parado a los dirigidos por Carlos Cariño.

El pronóstico de Burak se dio durante el podcast de 'Amigos', donde su eterno compañero Antonio de Valdés le preguntó sobre el resultado del partido que se disputará este viernes 14 de noviembre.

¿Qué fue lo que dijo Enrique Burak sobre el resultado del partido entre Argentina y México Sub 17?

“Ósea, ya estás contaminando el podcast… echándolo a perder”, mencionó disgustado Burak por tocar el tema relacionado con el balompié. E incluso fue sarcástico al recordar que México avanzó a la ronda gracias al tema de las tarjetas. “Sí, gracias al enorme criterio del Fair Play”

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el resultado que auguró, pero sobre todo su remate, al asegurar que en realidad el juego le "vale ma..."

“Yo que sé, en el Sub 20 acaba de ganarle Argentina a México, entonces debería de ganar Argentina... ¡Toño, me vale madres!”, expresó el cronista de TUDN.