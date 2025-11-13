El Mundial 2026 será especial y triste al mismo tiempo para el futbol, debido a que varias figuras disputarán por última ocasión el máximo torneo de la FIFA. Dos de ellos, a quienes se les extrañará en el futuro son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En el caso del argentino ya sabe lo que es levantar la Copa del Mundo. Por su parte, pese a que recién dijo que no sueña con ganar ese trofeo, es una obviedad que el portugués lo anhela y podría despedirse del futbol con ese galardón, según una predicción.

Lee también Leyenda de Estados Unidos se rindió en elogios para Gilberto Mora: 'No tenemos un jugador que piense igual'

¿Quién predijo que CR7 será campeón del mundo?

El próximo año, el Mundial 2026 será el tema de conversación en todos lados, debido a que se espera que sea un evento que marque hito en el futbol. México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones y la gran duda actual es ¿quién levantará el trofeo de la FIFA?

Como es una costumbre, más de uno se ha aventurado a pronosticar al campeón. Sin embargo, las redes sociales explotaron con una que coloca a Cristiano Ronaldo de Portugal como el personaje que se impondrá en la Gran Final.

Recién salió la postada de la revista ‘The Economist’, donde lanza su tradicional predicción para el siguiente año. Como es una costumbre, los debates para tratar de deducir el mensaje encriptado ha desatado infinidad de hipótesis en las redes sociales.

No obstante, la que más llamó la atención es la que implica a la Copa del Mundo. En un apartado de la portada, se nota a un jugador realizando una tijera, lo que hace alusión a que el mundo estará pendiente del futbol.

Internautas señalan que la imagen que colocó The Economist es la de Cristiano Ronaldo. Foto: Especial

Pero para muchos es un claro mensaje de que ese personaje que está ahí es el próximo campeón del torneo de la FIFA. Al tener un uniforme totalmente rojo y con zapatos azules, muchos aseguran que se trata de Cristiano Ronaldo, que por fin ganarían ese anhelado trofeo.

En diversas plataformas de internet el debate se ha desatado, debido a que señalan que todo está puesto para que el Bicho gane el Mundial y por fin se coloque como el mejor jugador de la historia.