La Selección Mexicana Sub 17 dio la sorpresa en la Copa Mundial de futbol de la categoría que se disputa en Qatar, al despachar en la ronda de Dieciseisavos de Final a Argentina desde el manchón de penaltis.

La rivalidad entre México y Argentina cada vez toma mayor fuerza independientemente de la categoría en la que se enfrenten. Y en esta ocasión, el Tri, dirigido por el técnico Carlos Cariño, llegó a la ronda como el equipo más débil tras haber conseguido el boleto como el pero de los terceros mejores lugares de la Fase de Grupos. La regla del Fair Play le dio el pase a los tricolores en recompensa a su "buenos modales" en la ronda grupal.

Enfrente tenía a un equipo argentino que se mostraba como el favorito. De manera que México tenía que apostar a una gesta ante los sudamericanos... ¡y lo logró!.

A pesar de haber iniciado con el pie izquierdo y ponerse abajo en el marcador, lo jóvenes mexicanos lograron poner el marcador 2-1 a su favor, una remontada que puso a ilusionar a la afición azteca.

No obstante, la Albiceleste reaccionó para empatar y mandar el duelo a la tanda de penaltis, donde el portero Santiago López fue la figura al detener un disparo y anotar el del gane.

¿Cómo festejo la madre de Lucca Vuoso el pase de México a los Octavos de Final?

Previo al partido entre México y Argentina, Marcela Ramos, madre del jugador Lucca Vuoso, auguró el triunfo del equipo mexicano aún cuando lucia como el rival más débil de la fase de Dieciseisavos.

"Este viernes mi corazón no se divide. Mi hijo, mi sangre, mi clonazo LUCCA JOEL VUOSO RAMOS estará defendiendo al país en donde nació, se crió y formó como ser humano y futbolista. Al 100 por ciento voy por México", escribió la progenitora del jugador, a pesar de que su origen es argentino.

Tras el silbatazo final, así como ya lo había asegurado, Marcela Ramos celebró al máximo el triunfo de la selección de Carlos Cariño y su pase a la ronda de los Octavos de Final, pese a haber dejado en el camino a Argentina.

"Les dije que Dios tenía la última palabra y que íbamos a vencer", escribió Marcela en el video donde reitero su apoyo a la Selección Mexicana. "David venció a Goliat, México venció a Argentina, ¡vamos México!".