La Selección Mexicana Sub 17 protagonizó la mayor sorpresa dentro de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la categoría, celebrada en Qatar, al eliminar a Argentina en una tanda de penaltis llena de dramatismo.

El partido, que se definió desde los once pasos tras un empate de 2-2 en tiempo regular, demostró la personalidad del equipo juvenil mexicano ante un rival de gran pedigrí.

Con este triunfo del combinado tricolor se escribió un nuevo capítulo en la ya histórica rivalidad entre México y Argentina, la cual cada vez se intensifica más, independientemente de la categoría.

Dirigido por el técnico Carlos Cariño, México arribó a esta fase como el equipo más modesto, clasificando como el peor de los terceros lugares en la Fase de Grupos gracias a la regla del Fair Play. Esta norma premió los "buenos modales" de los jugadores tricolores durante la ronda inicial, otorgándoles un boleto a la eliminatoria directa.

Enfrente estaba una Argentina imponente, favorita absoluta tras un desempeño dominante y ofensivo en los grupos, con un plantel considerado un "trabuco" por su efectividad y calidad.

México, consciente de su rol, apostó todo a una gesta heroica contra los sudamericanos... ¡y la consiguió de gran manera!

El orgullo, la pasión, la entrega. Esto es lo que somos... 🥹



¡SOMOS MÉXICO! 💚🤍❤️#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/i18jXCb9UD — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 14, 2025

El partido inició con el pie izquierdo para los mexicanos, que se vieron abajo en el marcador, pero lograron una remontada impresionante para ponerse 2-1 arriba e ilusionar a la afición azteca. Sin embargo, la Albiceleste igualó fuerzas y forzó la tanda de penaltis, donde el portero Santiago López se erigió como la figura estelar al detener un disparo clave y anotar el penal decisivo que selló la victoria tricolor.

¿Cuántas veces ha eliminado México a Argentina en duelos de Copa del Mundo?

El triunfo de México en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub 17 se unió a la lista de ocasiones en que la Selección Mexicana ha despachado a la Albiceleste en duelos eliminatorios de Copa del Mundo.

Ha sido 12 ocasiones las que México y Argentina se han enfrentado durante las Copas del Mundo de futbol, incluyendo a la Sub 17, Sub 20 y Mayor.

Hasta ahora, el balance de triunfos favorece a la Albiceleste, pues ha ganado ocho partidos, contras cuatro del Tricolor, incluyendo el de este viernes 14 de noviembre en la justa de Qatar 2025.

De esos cuatro triunfos de México, en tres la Selección ha a ganado a Argentina en duelos de eliminación directa, dejándola sin aspiraciones de alcanzar el titulo.

La primera ocurrió en los Octavos de Final Mundial Sub 20 de Nigeria 1999, con marcador de México 4-1 Argentina; posteriormente, en las Semifinales del Mundial Sub 17 Emiratos Árabes 2013, el Tri se impuso 3-0 sobre los argentinos; y finalmente, este viernes en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub 17 de Qatar 2025, el combinado nacional se impuso en penaltis (4-5) tras empatar 2-2 en el tiempo regular.

Eliminaciones de México a Argentina en duelos de Copa del Mundo: