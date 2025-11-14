Adalberto Carrasquilla se encuentra en el ojo del huracán, debido a que le cometió una terrible falta a Kevin Mier durante el partido entre Pumas y Cruz Azul el sábado pasado, que tuvo como resultado la fractura del portero colombiano.

Se habla de que los celestes exigirán la inhabilitación del jugador panameño, quien de momento está concentrado en alcanzar el boleto al Mundial 2026. No obstante, el mediocampista perdió la cabeza en la Eliminatoria de Concacaf.

¿Qué hizo Carrasquilla?

Adalberto Carrasquilla es uno de los pilares de la selección de Panamá, quien se jugará en el último partido la posibilidad de acceder de manera directa al Mundial 2026.

El jueves por la noche los canaleros tuvieron una visita complicada y hostil a Guatemala, que debía ganar sí o sí para mantenerse con posibilidades de clasificar. Lamentablemente la derrota 2-3 eliminó al combinado dirigido por el mexicano Luis Fernando Tema.

No obstante, más allá del resultado, todas las miradas se pusieron de nuevo sobre Coco Carrasquilla, ya que una vez más perdió la cabeza y agredió a un rival guatemalteco.

En los primeros 15 minutos, Carrasquilla disputó un balón en el medio campo con José Rosales, que al tratar de pisar el balón le dejó un recuerdito al panameño, quien estaba tendido en el césped.

Carrasquilla fracturó a Kevin Mier con esta dura entrada. Foto: Especial

El futbolista de lo Pumas no supo reaccionar de buena manera y le propino una plancha al chapín, lo que generó un conato de bronca. Al final, César Arturo Ramos habló con los dos involucrados y no mostró ninguna tarjeta.

Sin embargo, todos los aficionados de La Máquina han usado esa acción para dejar claro que el futbolista panameño suele ser mala leche en el campo, por lo que no le creen que la jugada en la que lesionó a Kevin Mier fue un accidente de futbol.