En 2008, miles de fanáticos de la Selección Mexicana, quedaron desilusionados cuando el equipo que dirigía Hugo Sánchez se quedó fuera de los Juegos Olímpicos.

Recién, otro técnico querido en México, Miguel Herrera, se encuentra en la cuerda floja para ir al Mundial de 2026 con Costa Rica. Con las oportunidades casi nulas, se esfuma la esperanza de ver al Piojo en el torneo internacional.

El director técnico de la selección de Costa Rica, Miguel Herrera, habla en una rueda de prensa. FOTO: EFE

Entre estos dos acontecimientos, hay un factor en común: Johny Placide, guardameta de Haití.

¿Quién es Johny Placide?

Placide, arquero de la selección de Haití, hoy en día con 36 años de edad, es clave para el combinado de su país de cara a asistir a la Copa del Mundo del próximo año, un torneo al cual no acuden desde la edición de 1974.

Haití le ganó 1-0 a los ticos del Piojo Herrera este jueves y los dejó prácticamente eliminados de la justa mundialista. Contribuyó con seis atajadas durante los 90 minutos.

En la siguiente jornada, Haití necesita ganarle a Nicaragua y esperar que Honduras no derrote a Costa Rica. Si eso pasa, sí, Haití —el mismo país que muchos no ponen en la conversación— estaría clasificando al Mundial.

