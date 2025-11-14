En una hazaña histórica, la Selección Mexicana eliminó a Argentina, una de las favoritas a llevarse el Mundial sub-17. La llave de dieciseisavos se decidió en la tanda de penaltis, luego de emparar en los 90 minutos, con un marcador de 2-2.

A tres minutos del final, cuando el Tri saboreaba con el triunfo en tiempo regular, la albiceleste empató el marcador, tras una mala salida en un centro por la izquierda del portero Santiago López.

Sin embargo, el mismo guardameta enmendó su error, y se volvió héroe, tras atajar el primer lanzamiento en la tanda desde los once pasos, y anotar el último para darle así la clasificación al cuadro que dirige Carlos Cariño.

México se burla de Argentina con el Chavo del 8

Ya en los vestidores, donde todo fue una explosión de júbilo y celebración para los jugadores del 'Mini Tri', se filtró un video donde estos mismos cantan la canción del Chavo del 8, famosa serie que es directamente relacionada con México.

Esto se tomó como una evidente burla hacia los argentinos, ya que previamente, ellos se habían reído de la selección nacional con canciones de este misma serie. Como en el Mundial Sub-20 de hace un par de semanas.

Pese a que los dirigidos por Carlos Cariño llegaban a este duro duelo como el peor tercer lugar clasificado del torneo, y Argentina era amplio favorito en el papel, el Tri sacó la casta y peleó hasta el final, para así continuar con las ilusiones en el certamen. Ahora, se medirán a Portugal en los Octavos de final.

