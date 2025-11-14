México comenzaba a realizar sus maletas para regresar del Mundial Sub 17 Qatar 2025, su eliminación en Fase de Grupos parecía inminente, pero de manera inesperada, se abrió el panorama para el equipo tricolor.

La derrota de Arabia Saudita en la última jornada los catapultó, increíblemente por la vía del Fair Play, a la ronda de Dieciseisavos de Final; la Selección Mexicana avanzó como el peor tercer lugar.

Ser el peor clasificado lo colocó frente a frente al mejor posicionado: Argentina; sin embargo, con autoridad y garra lograron avanzar a los Octavos de Final luego de imponerse (5-4) en tanda de penaltis, tras un 2-2 en el tiempo reglamentado.

Ahora, el equipo que dirige Carlos Cariño enfrentará a la Selección de Portugal, que consiguió su boleto a la siguiente rondad con una victoria 2-1 sobre Bélgica.

Después de la inesperada clasificación a la ronda de matar o morir México llegaba como víctima al duelo ante la Albiceleste; sin embargo, con mucho por ganar y poco que perder, demostraron el verdadero potencial que podrían alcanzar.

¿Cuándo volverá a jugar México en el Mundial Sub 17?

La Selección Mexicana quiere trascender en la Copa del Mundo Sub 17 y para hacerlo deberá vencer a la Selección de Portugal, que avanzó como segundo lugar de su grupo con seis puntos.

Fecha: Martes 18 de noviembre .

. Horario: Por confirmar

Sede: Aspire Zone, en Doha

A diferencia de otras categorías, México sabe lo que es trascender en el Mundial Sub 17. El Mini Tricolor ha conquistado esta justa en par de ocasiones (2005 y 2011), además, tiene dos terceros lugares (2013y 2019); en 2015 finalizó en cuarto lugar.

