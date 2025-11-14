México ha clasificado de manera histórica y agónica a los Octavos de Final del Mundial Sub-17, luego de pasarle por encima a Argentina en tanda de penaltis tras un empate a dos goles en tiempo regular.

A tres minutos del final, cuando el Tri saboreaba con el triunfo en tiempo regular, la albiceleste empató el marcador, tras una mala salida en un centro por la izquierda del portero Santiago López.

Sin embargo, el mismo guardameta enmendó su error, y se volvió héroe, tras atajar el primer lanzamiento en la tanda desde los once pasos, y anotar el último para darle así la clasificación al cuadro que dirige Carlos Cariño.

Jugadores de la Selección Mexicana Sub 17 celebran la anotación de Ian Olvera para vencer a Costa de Marfil. FOTO: @miseleccionsubs

Los mejores MEMES de la victoria de México sobre Argentina

Como era de esperarse, las burlas en las redes sociales no podían esperar, pues miles de usuarios mexicanos no olvidan las veces que los argentinos se han reído de México, a lo largo de esta 'rivalidad' futbolística.

Por lo que junto a comentarios irónicos, e imágenes burlonas, los fanáticos aztecas no perdonaron a los jugadores sudamericanos y se hicieron sentir en redes.

NO MAMES,que chinguen a su madre esos narizones — Darell. (@Darellsync) November 14, 2025

Yo siempre estuve con Santi López, abajo de la portería y en el manchón penal Santi López es una bestia



Le ganaron a los arjentinos que se fueron bien cogidos pic.twitter.com/yPZg6aOcjP — Mapachito (@Quetzy_White) November 14, 2025

Vs los Hambrentinos 🤔😏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/mfupL78g2O — Rafa Maxi🇫🇷 Décimo Meridio (@rios_rafa) November 14, 2025

Foto: Capturas

La peor sub 17 elimina a la mejor Argentina Sub 17 😂😂😂 pic.twitter.com/lI3Ba4sumy — Christian Martínez 🇲🇽 (@christianmtzc90) November 14, 2025

🤫🤫 Placente... Las vueltas de la vida..



VAMOS MEXICO pic.twitter.com/GUwdth9Hax — Missael González (@mgt9744) November 14, 2025

