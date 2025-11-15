La vieja guardia del periodismo deportivo no se cansaba de señalar que los comentaristas y reporteros de Televisa y TV Azteca no se podían ver ni en pintura en las coberturas, debido a que la rivalidad por el rating era tal que la llevaron más allá del trabajo.

No obstante, los tiempos cambiaron radicalmente, porque muchos ya han estado en ambas televisoras. Incluso, esa férrea batalla que les inculcó José Ramón Fernández a sus pupilos de ha diluido, la clara muestra es David Faitelson trabajando en Chapultepec 18.

¿Christian Martinoli y Andrés Vaca son amigos?

Cada que hay un partido importante, como los de la Selección Mexicana, los espectadores se dividen, ya que unos prefieren al equipo de Christian Martinoli y compañía en TV Azteca.

Otro grupo, que ha ido creciendo en los últimos años, es que el opta por ver la transmisión de Televisa, que está encabezada por Andrés Vaca, quien es el comentarista principal.

Es sabido que, si bien la rivalidad no es muy grande como en el pasado, sí existe todavía y ambas cadenas pelean con todo por el rating. Por ese motivo, es bastante complicado verlos juntos, debido a que cada uno cuida sus intereses.

Sin embargo, en redes sociales apareció una imagen que ha generado mucha controversia. En el pasado, Martinoli dijo que no sólo una vez había charlado con Vaca, de quien dijo que posee un gran talento.

David Faitelson y Perro Bermúdez, que en el pasado no se soportaban, ahora trabajan juntos en TUDN. Foto: Especial

En la foto que se convirtió en tema viral, justamente aparecen Christian y Andrés charlando y esperando a abordar el avión, que al parecer los llevaría a Torreón para el partido de México contra Uruguay.

Muchos han reaccionado de manera negativa, debido a que esto deja claro que la rivalidad de antaño, donde no se podían ver ni en pintura e incluso se tiraban indirectas en las transmisiones.

En la misma imagen, se ve a dos comunicadores de la vieja guardia que actualmente son compañeros de trabajo. David Faitelson y el Perro Bermúdez, comentaristas de TUDN y que años atrás no se soportaban, ya que uno estaba en TV Azteca y el otro con Televisa.