La Selección Mexicana tiene en Gilberto Mora a un futbolista como no lo tenía, tal vez, desde el surgimiento de Andrés Guardado en 2005.

El joven futbolista de los Xolos de Tijuana apunta a estar en la próxima Copa del Mundo y Marcelo Bielsa, técnico de la Selección de Uruguay, le envió un consejo.

“Lo único que le sugiero es que vea lo que está haciendo (Javier) Aguirre con él. Es muy común que los entrenadores aceleremos la presencia de un jugador joven en la titularidad, no tanto porque lo merezca o que le venga bien, sino para ser quien lo debutó. Debutar a Mora es muy importante, pero Aguirre no hizo eso", explicó en conferencia de prensa.

El Loco enfatizó que el nivel de Mora es diferente y lo demostró en partidos complicados. Asimismo, le dio su mérito a Javier Aguirre por mantener al juvenil "sin ser su padrino".

"Lo puso en partidos muy difíciles, y el joven no notó que estaba jugando a un nivel para el cual no estuviera preparado. Javier con mucho reconocimiento... no lo puso por ser el padrino de Mora, si no porque consideraba que era lo mejor que le podía aportar en la posición que le asignó”, concluyó.

Marcelo Bielsa dirigió en la década de los 90's al Atlas y a las Águilas del América; ha estado cerca de la Selección Mexicana, pero sin avances para convertirse en técnico del Tricolor.