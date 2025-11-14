Cuando todo parecía que Carlos Acevedo estaría en el Mundial de Qatar 2022, de manera injusta el arquero de Santos Laguna quedó fuera de la lista final.

Hoy, el portero lagunero vuelve a estar en la pelea por un lugar rumbo al Mundial 2026. Con base en los llamados y números, Acevedo pareciera que pelea por el tercer lugar. Oportunidad que defenderá a muerte.

"Es una nueva oportunidad. Obviamente no ir a Qatar fue complicado, fue difícil, pero hoy se me abre una nueva, de poder pelear por el puesto de la Selección y la voy a agarrar con los dientes", lanzó previo al duelo contra la Selección de Uruguay.

"Estoy muy feliz, muy orgulloso de poder demostrar el trabajo a lo largo de estos años que ha sido complicado en el tema colectivo, pero a pesar de las tormentas estamos trabajando y poniendo la cara. Voy a trabajar al máximo para poder estar en el Mundial", agregó el meta de cabellera larga.

Carlos Acevedo se aleja de la polémica

El tema de Guillermo Ochoa, su posible sexto Mundial y la polémica que gira en torno a la terna de porteros es algo que no saca de concentración a Carlos.

"Muy contento de disfrutar los entrenamientos. Mi foco está en demostrar todos los días de lo que soy capaz de hacer. Lo ajeno no depende de mí y no me quita el foco de atención que es venir y demostrar mi talento. Para poder incrementar el nivel de los arqueros hay que tener una buena competencia. Es algo que he anhelado por muchos años", concluyó Acevedo.