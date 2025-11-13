Javier Aguirre tiene muchas dudas en la portería, debido a que Luis Malagón y Tala Rangel han bajado visiblemente su nivel, por lo que quienes fueron sus principales opciones ahora no tienen un lugar seguro en el Mundial 2026.

En contraparte, Carlos Acevedo dejó atrás las inconsistencias y está tomando un segundo aire en el futbol mexicano, lo que le valió un llamado a la Selección Nacional e incluso podría tener actividad como titular ante su gente.

Lee también Leyenda de Estados Unidos se rindió en elogios para Gilberto Mora: 'No tenemos un jugador que piense igual'

¿Carlos Acevedo, titular contra los charrúas?

Para la Fecha FIFA de noviembre Javier Aguirre una vez más descartó a Guillermo Ochoa y repitió la convocatoria con Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo en la portería.

Sin embargo, la gran sorpresa se daría en el primero partido ante Uruguay, ya que el cancerbero de Santos saltaría como titular según informó Raúl Orvañanos, lo que le daría una oportunidad de mostrarse ante el Vasco y convencerlo de que debe ser parte de la lista final para la Copa del Mundo.

Acevedo no se encargaba de resguardar la meta tricolor desde 2023 y curiosamente regresará a dicho puesto en el partido frente a los charrúas, que tendrá como sede el TSM, hogar de Acevedo con los Guerreros.

Carlos Acevedo se quedó en la banca en la pasada Fecha FIFA. Foto: Imago7

De esta maneta queda claro que la portería es una de las posiciones que Javier Aguirre todavía no tiene claras, por lo que cualquiera de los tres convocados a estos partidos podría dar la sorpresa en el Mundial 2026.

Otro punto que generó muchas reacciones en los últimos días es el hecho de que Guillermo Ochoa, que no fue contemplado para los partidos ante Uruguay y Paraguay viajó a México para realizar promocionales con la indumentaria nacional de cara a la competencia máxima de la FIFA, lo que hace suponer que tiene un lugar seguro en la plantilla que disputará la Copa del Mundo.