Se habla de que Javier Aguirre y Julián Quiñones no tienen una buena relación, motivo por el que el naturalizado mexicano no ha tenido mucha actividad bajo su mano. El claro ejemplo fue la Copa Oro, donde el atacante quedó borrado toda la fase definitiva del torneo.

La pasada Fecha FIFA, el Vasco echó mano del jugador del Al Qadisiyah de Arabia Saudita, pero para su mala fortuna sufrió una lesión que lo privó de estar en los partidos ante Uruguay y Paraguay. Recientemente el entrenador nacional confesó que no le gusta mucho Quiñones en su esquema.

¿Qué dijo Javier Aguirre de Julián Quiñones?

Javier Aguirre siempre se ha caracterizado por ser muy sincero y directo, lo que usualmente genera polémica. Para muestra sus recientes declaraciones donde aseguró que no ve ningún partido de Arabia Saudita, liga en la que actualmente juega Julián Quiñones.

“Nadie ve la Liga árabe, nadie. Tengo la fortuna de que su entrenador es Míchel y lo conozco muy bien, es aquel que jugó en el Real Madrid y que vino a Pumas. Le llamo con cierta frecuencia y me habla muy bien de Julián, pero si te soy sincero, vemos partidos de Arabia porque es nuestra obligación, pero nadie la ve.

“Escuchas que metió gol Julián y que ya lleva 13 o 15, que Cristiano lleva 16 y por eso lo traemos, porque está en buena forma compitiendo con CR7. Si estuviera compitiendo con ‘Alibabá’ o con ‘Mohammed’ ni lo traes, pero está con Benzema y con Cristiano, es mexicano y lo traes”, comentó en charla con Fox Sports.

Julián Quiñones no fue convocado a la Fecha FIFA por una lesión. Foto: Imago7

Por otra parte, el entrenador de la Selección mexicana aseguró que las características que ofrece Quiñones dentro del terreno de juego no le agradan mucho, ya que ha sufrido para encontrarle una posición.

“Yo no lo conocía y lo enfrenté estando en Monterrey contra Atlas, jugando atrás de Julio Furch, y ahí me encantó. Después, el Jimmy lo llama (a Selección), lo vi en Copa Oro y en Copa América jugando pegado a la banda, recibiendo de espaldas, y no me gustó nada. Cuando yo llego, lo pongo ahí y no me gustó nada”, platicó.

“Me pregunté: ‘¿Qué hago con este?’, yo jugando 4-3-3. Pues a ser suplente de Raúl o cuando son dos (delanteros titulares), de suplente de Santi Giménez y de Raúl” , finalizó Javier Aguirre.