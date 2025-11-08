Julián Quiñones fue nombrado mejor jugador de Arabia Saudita por encima de Cristiano Ronaldo

Mucho se habla de que la Hormiga González es el delantero mexicano que mejor momento atraviesa actualmente, ya que incluso está peleando por el título de goleo en la Liga MX, lo que le valió un llamado a la Selección Nacional en la Fecha FIFA de noviembre.

Sin embargo, hay otro jugador tricolor que está haciendo bastante bien las cosas en su club, al grado de que recién fue reconocido como el mejor jugador de la Liga en la que juega. Se trata de Julián Quiñones, quien lamentablemente se lesionó, pero eso no evitó que recibiera un reconocimiento importante en Arabia Saudita.

¿Cuál es el nuevo apodo de Julián Quiñones?

Julián Quiñones se ha convertido en el jugador más determinante del Al Qadisiya de la Saudi Pro League, debido a que pese a que para esta temporada sufrieron la baja de Pierre Emerick Aubameyang, el delantero mexicano se ha encargado de ser el responsable de marcar goles.

En el mes de octubre, el atacante marcó en cinco ocasiones, lo que le valió ser reconocido por la Liga como el mejor. Este logró tiene muchos méritos, debido a que se colocó por encima de figura como Cristiano Ronaldo, Karin Benzema, Joao Félix o Riyad Mahrez.

Julián Quiñones presume su trofeo de jugador del mes de octubre en Arabia Saudita. Foto: Especial

Además, el club aprovechó no sólo para presumir que su jugador fue lo mejor de octubre, ya que también le pusieron un nuevo apodo. El delantero posó con el galardón que da la Liga, donde se le veía muy sonriente por el reconocimiento que recibió.

“Por primera vez, presentamos a nuestro ‘Caballero del Mes’… un trofeo para el mejor jugador”, fue como bautizaron al naturalizado mexicano, quien vive su segunda temporada en Arabia Saudita.

Con esto Quiñones deja claro que atraviesa su mejor momento, aunque lamentablemente se atravesó una lesión que lo dejó fuera de la lista de la Selección mexicana para enfrentar a Uruguay y Paraguay. Los aficionados creen que Julián debe estar sí o sí en la convocatoria de México para el Mundial 2026.