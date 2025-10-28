Chivas sufrió mucho para volver a tener un goleador y precisamente por ese motivo buscaron a Chicharito Hernández y Alan Pulido, sin saber que la solución a sus problemas estaba en la cantera.

Este torneo la Hormiga González, que no figuraba en los primeros partidos como una opción principal de Diego Milito en la delantera, se destapó como el ‘killer’ del Guadalajara y está peleando por el título de goleo junto a Paulinho.

¿Qué similitudes hay entre Chicharito y la Hormiga Gozález?

Ahora que Armando González se consolidó como el mejor goleador de Chivas en el Clausura 2025, más de uno lo ha comparado con la mejor versión de Javier Hernández, quien a la misma edad de 22 años se coronó campeón de goleo y le valió para ir al Mundial de Sudáfrica 2010.

Ahora que atraviesa un gran momento, la afición exige a Javier Aguirre que tome en cuenta a la Hormiga González con la Selección Mexicana para la Copa del Mundo, ya que tiene mejores registros que los actuales atacantes titulares del Tri.

Chicharito Hernández ha sido mentor de Armando González en Chivas. Foto: Imago7

Uno de los que ha alabado a la Hormiga es Carlos Salcido, quien ve muchas similitudes entre este delantero y aquel joven Chicharito que tenía mucha hambre en sus inicios con el Rebaño Sagrado.

“Parecido, como lo estoy viendo en este torneo. Pareciera que era un chico que venía a aprender de la gente que tiene adelante como Chicharito Hernández, como Alan Pulido, pareciera que él iba a tomar ese tiempo y forma, y termina siendo el protagonista. Es un proceso”, comentó.

Por otra parte, el excapitán del Guadalajara señaló que Armando González está haciendo un trabajo excepcional con el club, pero no le corresponde decir si eso es suficiente para ser convocado con el cuadro nacional.

"No puedo decir si lo tienen que llevar, no soy entrenador y no vale mi opinión, pero estoy sorprendido por el trabajo que está haciendo Armando", finalizó.