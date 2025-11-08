Cristiano Ronaldo recientemente sorprendió en una entrevista que su sueño no es ganar el Mundial, lo que contradice su manera de pensar en años pasados, donde aseguraba que era uno de sus máximos anhelos levantar la Copa del Mundo con Portugal.

El próximo año será la última vez que el máximo torneo de la FIFA tenga a CR7, lo que será especial para sus seguidores, que contrario a lo que dice el futbolista, esperan con ansias verlo en la Final y ganar el campeonato.

¿Hasta dónde ha llegado Cristiano Ronaldo en los Mundiales?

Cristiano Ronaldo es de los pocos jugadores que puede presumir haber jugado cinco veces el Mundial de la FIFA. El próximo año, todo parece indicar que impondrá una nueva marca en su trayectoria con su histórica sexta participación con la selección de Portugal.

Pocos recuerdan, pero el Bicho ya estuvo en una ocasión en las instancias finales, donde se quedó muy cerca de acceder al partido por el anhelado trofeo de campeón del mundo.

La primera ocasión que el Bicho disputó el Mundial fue en Alemania 2006, donde por única vez no portó el número ‘7’ y el gafete de capitán. Por aquel tiempo esa era la responsabilidad de Figo. El delantero del Manchester United fue de lo más destacado, con un gol y colaborando para llegar a la Semifinal, donde cayeron ante Francia; el partido por el tercer lugar lo perderían ante los anfitriones.

Cristiano Ronaldo salió llorando tras la eliminación de Portugal en Qatar 2022. Foto: Especial

En Sudáfrica 2010 Cristiano ya era el líder de los lusos, pero para su mala fortuna se toparon con la mejor generación de España en Octavos de Final, equipo que los echó por la mínima diferencia.

En Brasil 2014 se dio la peor participación del Bicho con su combinado, debido a que no pudieron superar la fase de grupos, ya que su equipo quedó en tercer lugar del Grupo G por debajo de Alemania y Estados Unidos.

Cuatro años después en Rusia 2018, Cristiano Ronaldo se sacaría la espina, ya que se convertiría en su mejor actuación con cuatro goles. Lamentablemente una vez más se quedaron en Octavos tras ser eliminador por Uruguay.

La imagen más dolorosa de CR7 en un Mundial de dio en Qatar 2022. Siendo suplente, el atacante poco pudo hacer para evitar de su selección fuera eliminada por Marruecos en Cuartos de Final, donde quedó enmarcada fotografía de Cris llorando rumbo a los vestidores.

De esta manera, Cristiano Ronaldo suma 22 partidos en Mundiales, 20 de ellos como titular y 14 siendo titular. Ha marcado ocho goles y en todas las ediciones por lo menos anotó uno.