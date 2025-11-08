Televisa se está armando con todo para la cobertura del Mundial 2026. A falta de una presentación oficial, Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen regresarán a la que fue su casa por muchos años y se habla de que habrá más incorporaciones previo al magno evento que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

No obstante, así como llegan personajes de renombre, la televisora también ha dejador ir a parte de su talento. Recientemente uno de ellos anunció en redes sociales el fin de su etapa en la empresa.

¿Despidieron a Alejandro Berry?

El nombre de Alejandro Berry no resonará mucho entre los aficionados, debido a que, sin bien inició su carrera en los medios de comunicación como reportero de Televisa, desde marzo de 2012 fue enviado a la filial de Univision.

El hijo de Jorge Berry, durante ese tiempo se desempeñó más como conductor de los programas que se emitían en Estados Unidos. Esporádicamente, con la creación de TUDN, aparecía en los programas mexicanos.

No obstante, pese a que muchos lo veían como uno seguro para la cobertura del Mundial 2026, el reportero anunció su sorpresiva salida de TUDN, aunque no dio muchos detalles de los motivos que orillaron a esa decisión.

Alejandro Berry inició su carrera en los medios de comunicación en Televisa. Foto: Especial

“Gracias totales a Televisa Univision por 15 años de carrera que me dejaron amistades y experiencias de por vida. Gracias a todos los que fueron parte de este viaje. Listo para lo que sigue… y viene pronto”, fue la publicación con la que se despidió en redes sociales.

De momento se desconoce si Berry regresará a México para buscar nuevas oportunidades en los medios de comunicación, tomando en cuenta que todas les televisoras buscarán reforzarse para la Copa del Mundo.

Aunque es más probable que luego de más de 15 años en Estados Unidos intente acomodarse en alguna televisora de ese país, debido a que gran parte de su vida la ha realizado ahí.